Alice Cooper anuncia ‘Detroit Stories’, su nuevo álbum

Alice Cooper anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, al que llamó ‘Detroit Stories’ y del cual presentará el primer adelanto este viernes 13 de noviembre.

El músico anunció el álbum número 21 de su carrera, con el cual, según el mismo Alice, volverá con el sonido que lo volvió popular, con el cual en parte rendirá un homenaje a la ciudad de Detroit, ciudad donde se originó el rock de shock, por esta razón se unirá con Wayne Kramer de MC5, el baterista Johnny ‘Bee’ Badanjek y el bajista Paul Randolph.

“Los Ángeles tuvo su sonido con The Doors, Love y Buffalo Springfield. San Francisco tuvo a los Grafeful Dead y Jefferson Airplane. Nueva York tuvo a The Rascals y The Velvet Underground.”, señaló Cooper respecto a las escenas musicales de las otras ciudades. «Pero Detroit fue el epicentro del hard rock enojado. Después de no encajar en ningún lugar de EE.UU. Detroit fue el único lugar que reconoció el sonido hard rock y guitarrero de Alice Cooper”, aseguró Cooper.

Con este nuevo material Alice busca un “lugar para los inadaptados”. Además ya le puso fecha, asegurando que será el próximo 26 de febrero del 2021 el día que salga a la luz.