Actores que se transformaron por completo para interpretar leyendas de la música

Tom Hiddleston interpretó a Hank Williams en “I Saw the Light”. El actor se transformó en el cantante folklórico y sureño, luego de pasar cinco semanas entrenando con el cantautor Rodney Crowell.

Angela Bassett atrapó a la obstinada Tina Turner y obtuvo una nominación a la mejor actriz como Premio de la Academia y ganó un Globo de Oro por “What’s Love Got to Do With It”.