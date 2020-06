Actor que presta la voz a personaje de Family Guy renuncia después de 20 años

Se trata de Mike Henry, quien por 20 años trabajó para la producción Family Guy y quien después de todos estos años de labor decide dar un paso al costado para que alguien más preste su voz a Cleveland Brown.

La serie se une a la noción que evitan que los actores de raza blanca interpreten a personajes afro, por eso Henry se despidió a través de su cuenta de Twitter despejando cualquier tipo de rumores sobre su renuncia.

Aunque ahí no termina esta serie de renuncias, pues Janny Slate de “Big Mouth” y Kristen Bell de “Central Park” se unen a la noción y renunciarán a las mencionadas producciones por el mismo motivo que lo hace Mike.

“Ha sido un honor interpretar a Cleveland en Family Guy por 20 años. Amo este personaje, pero gente de color deberían interpretar a personajes de color. Por lo tanto, me retiro del papel.”

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020