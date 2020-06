7 increíbles portadas de discos que están inspiradas en la ciencia

Pink Floyd – Dark Side of the Moon: El fenómeno físico que aparece en la imagen es causado por un prisma de dispersión refractiva. Sucede cuando una luz blanca atraviesa un medio transparente y se refracta, mostrando a la salida los respectivos colores que la componen.

The Strokes – Is This It (edición E.E.U.U): La portada muestra una fotografía psicodélica de las huellas dejadas por partículas subatómicas en una cámara de burbujas.