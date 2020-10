El 4 de octubre de 1970, una sobredosis de heroína acabó con la vida de una de las primeras voces femeninas del rock. Janis Joplin, quien cautivó a millones de personas con canciones como Ball and Chain, Summertime y Little Girl Blue, murió con apenas 27 años en Los Ángeles, California.

Su voz rasgada, característica por lograr agresividad y sutileza con gran versatilidad, la convirtieron en un referente del género, en un momento en el que el escenario del rock predominaban los artistas masculinos. Criada en una familia convencional de Texas, Janis Joplin dejó de lado el deseo de sus padres de convertirse en maestra para ser cantante. Recibió una gran influencia de artistas de blues como Billie Holliday y Aretha Franklin.

Al ingresar a la carrera de bellas artes en Austin empezó también su carrera musical, acompañada de los excesos de alcohol y drogas. Su primer disco, realizado con Big Brother and the Holding Company fue un éxito, sin embargo, ella continuó su carrera como solista.

Pese a su gran éxito y la gran acogida que tenía por parte del público, Joplin sentía profunda soledad y tristeza, esto también lo reflejaba en varias de las canciones que la lanzaron a la fama intenacional; y conforme estos sentimientos se volvieron contantes en su vida, también lo fueron, por desgracia, sus adicciones.

Desde su separación con Big Brother, Janis Joplin sacó otros discos como Cheap Thrills y I got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, en donde surgieron grandes clásicos como Kozmic Blues, Maybe y Piece of my Heart. Además, participó en el mítico concierto de Woodstock en 1969, junto con otras grandes leyendas como Jimi Hendrix, quien moriría unos días antes que ella, a la misma edad y de una sobredosis.

Su último álbum, Pearl, fue lanzado en 1971 como homenaje póstumo a la artista.

El legado de Janis Joplin trascendió como inspiración de otras artistas de renombre como Amy Winehouse -quien también formó parte del club del 27-, Diana Ross, Joan Jett y Adele.