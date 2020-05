3 años sin Chris Cornell: La sentida carta del hermano del líder de Soundgarden

El 18 de mayo del 2017, el grunge volvió a estar de luto, pues el músico estadounidense Chris Cornell, legendario cantante de Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog y Mad Season , la voz más aguda y rompecristales de Seattle, falleció a los 52 años quitándose la vida en el baño de un hotel.

El hermano del músico, Peter Cornell, publicó una sentida carta para el fallecido cantante en la que asegura que ha soñado con el líder de Soundgarden tres noches durante la última semana.

Aquí la carta:

“Tres años. Ya tres años. A veces se siente como 50 años y a veces se siente como ayer. Esta semana Chris ha estado en mis sueños. Me desperté llorando después de dos de ellos. En uno, estábamos sentados en el piso de la sala comiendo un tazón de cereal y hablando de perros y botes. Salí de la habitación y luego caminé junto a él a la cocina. Fue cuando me di cuenta que no estaba allí. Está muerto.

En otro sueño, vino a decirme que había tomado la decisión equivocada y me pidió que lo ayudara a descubrir cómo viajar en el tiempo. Trabajamos incansablemente pero no pudimos resolverlo. Al final del sueño, sentí que estaba flotando y él se hizo cada vez más pequeño en el horizonte. Cuando se desvanecía de mi vista, gritó: “Al menos puedo despedirme esta vez. ¡Te amo, hermano!”.

En el primer año después del suicidio de Chris, pensaba en el cliché: “el tiempo cura todas las heridas”. Pero no lo hace y no tiene que hacerlo. Sin pena no podríamos conocer la felicidad. Sin dolor no conocemos la salud y la dicha. Sin la muerte, no apreciamos la vida. Descubrí que no es un proceso para superar la devastación, sino un proceso para enfrentarlo como parte de mi vida.

Lo extraño a diario. Las lágrimas vienen con frecuencia. Tres, cinco o 25 años … Seré el guardián de los recuerdos, nuestros recuerdos. Lo último que me dijo es que confiaba en mí para ser fuerte y proteger a los que más amaba.”