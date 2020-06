15 documentales musicales para ver en Netflix

En tiempos de confinamiento, Netflix se ha convertido en una de las ventanas al mundo más utilizadas en todo el planeta. Un balcón comunitario al que asomarse y en el que cada cual puede encontrar lo que le resulte interesante.

Entre su amplia oferta están los documentales musicales, que se centran sobre todo en las vidas de las grandes figuras de la música de todas las épocas. Una forma, por tanto de aprender de lo que pasó pero también de lo que está pasando ahora mismo.

Dejando a un lado las filmaciones de conciertos propiamente dichas o las películas musicales, aquí va una propuesta con una quincena de documentales sobre música para invertir nuestro tiempo en conocer vidas de lo más estimulantes.

ROLLING THUNDER REVUE: A BOB DYLAN STORY BY MARTIN SCORSESE (2019)

La música es una de las grandes pasiones del reconocido cineasta Martin Scorsese. Y aquí desarrolla una mezcla alquímica de hechos reales y fantasía rememorando la icónica gira de 1975 de Bob Dylan ‘Rolling Thunder Revue’.

KEITH RICHARDS: UNDER THE INFLUENCE (2015)



Este íntimo documental se adentra en una de las más grandes estrellas de rock de la historia: el pendenciero guitarrista de los Rolling Stones. Reflexiona Keef sobre su vida y los sonidos y personas que sirvieron de inspiración a sus propias creaciones.

THE OTHER ONE: THE LONG STRANGE TRIP OF BOB WEIR (2015)



Este documental sobre Bob Weir pone de relieve su relación con Jerry García y su éxito como miembro de uno de los grupos más grandes e influyentes del mundo: The Gratefuld Dead.

SHOT!: THE PSYCHO-SPIRITUAL MANTRA OF ROCK (2016)



Toda una odisea que se adentra en la disparatada y colorida historia del rock & roll. Un viaje histórico que profundiza en la mente de uno de los fotógrafos más grandes del rock: Mick Rock.

DORMIRÉ CUANDO ME MUERA (2016)



No todos podríamos soportar el ritmo de vida de Steve Aoki. Dejando claro ya todo en el titular, el superpopular DJ nos muestra cómo encadena sin descanso los días mientras no cesa de dar vueltas al mundo, al tiempo que reflexiona sobre la fuerza que ha impulsado su carrera: su padre Rocky Aoki.

WHITNEY: CAN I BE ME? (2016)



Utilizando como punto de partida la muerte de Whitney Houston en 2012, este documental sigue su carrera como artista. El filme aborda sus comienzos como cantante de gospel, su álbum debut en 1985, su aparición en El guardaespaldas, y su adicción a las drogas que llevó a la artista a una prematura muerte.

WHAT HAPPENED, MISS SIMONE? (2015)



Material de archivo totalmente inédito y entrevistas a los allegados para repasar la vida de la ‘Alta Sacerdotisa del Soul’ desde que era una niña que soñaba con aprender a tocar el piano, hasta la cima y el progresivo descenso a los infiernos.

PARCHÍS: EL DOCUMENTAL (2019)



El famoso grupo infantil reventó en los ochenta con un éxito desmesurado que pronto se hizo inasumible por sus integrantes. Una historia que brillaba ante los focos y que ahora muestra también las sombras derivadas de la presión, el dinero y la fama.

SANZ: LO QUE FUI ES LO QUE SOY (2018)



Alejandro Sanz es uno de los artistas más exitosos y venderos de la historia de la música española. Y durante cien minutos podemos ahora disfrutar de esta retrospectiva de su vida y su carrera. Desde el barrio madrileño de Moratalaz hasta los premios Grammy.

CAMARÓN (2018)



Doblete de Camarón en Netflix con ‘Flamenco y revolución’ y ‘De la isla al mito’ (serie biográfica esta última). Ambos de 2018, ofrecen una amplia perspectiva sobre la vida y obra del último gran mito del flamenco. Tan talentoso como excesivo.

IS THIS IT? (2009)



Michael Jackson murió en 2009, justo antes del que tenía que haber sido su regreso triunfal a los escenarios con una residencia en el O2 Arena de Londres. ‘Is this it?’ se convirtió inesperadamente en un documento histórico que nos muestra los ensayos de aquel retorno que no pudo nunca producirse. Un clásico atemporal.

THE DEFIANT ONES (2017)



El director Allen Hughes cuenta en esta docu-serie la historia detrás del exitoso tándem musical formado por los legendarios Dr Dre y Jimmy Iovine. Con orígenes bien diferentes, terminaron encontrándose para convertirse en nombres esenciales de la industria de la música.

MISS AMERICANA (2020)



Taylor Swift es una de las más grandes estrellas del pop del siglo XXI y en este revelador documental muestra imágenes de su vida diaria, cuenta su historia como compositora e intérprete y reflexiona sobre cómo soportar el peso de la fama.

MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL (2019)



Un recorrido de cerca de dos horas para descubrir al emblemático Miles Davis. La historia de la leyenda del jazz a través de entrevistas a otros artistas y grabaciones inéditas.

QUINCY JONES (2018)



Productor mitológico, responsable de algunas de las más exitosas obras musicales -es responsable en parte de convertir a Michael Jackson en el Rey del Pop-. Este filme da un acceso inédito a su vida privada y a las historias que conforman su incomparable carrera.