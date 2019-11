Y con ustedes: aquí las 50 bandas de rock y metal con más reproducciones en Spotify

Con los años hay quienes dejaron de lado la linda costumbre de visitar las tiendas de música para adquirir los CDs o LPs de sus bandas favoritas, todo porque la era digital se apoderó en cierta parte de la música, por esta razón ahora contamos con los servicios streaming, donde podemos escuchar las bandas y artistas que más nos gustan al alcance de un clic gracias al catálogo musical que ofrecen estos servicios.

Es por eso que se conoció un reciente listado con las bandas que cuentan con más reproducciones en Spotify, encabeza do por AC/DC.

1. AC/DC: 17.95 millones

2. Guns N’ Roses: 16.55 millones

3. Linkin Park: 16.74 millones

4. Metallica: 14.10 millones

5. Foo Fighters: 10.8 millones

6. Van Halen: 8.4 millones

7. System of a Down: 8.36 millones

8. Kiss: 7.52 millones

9. Disturbed: 7.33 millones

10. Black Sabbath: 6.96 millones

11. Slipknot: 6.84 millones

12. Rage Against the Machine: 6.8 millones

13. Limp Bizkit: 5.95 millones

14. Ozzy Osbourne: 5.93 millones

15. Rammstein: 5.64 millones

16. Marilyn Manson: 5.60 millones

17. Mötley Crüe: 5.16 millones

18. Korn: 5.7 millones

19. Def Leppard: 4.69 millones

20. Avenged Sevenfold: 5.14 millones

21. Whitesnake: 4.82 millones

22. Iron Maiden: 5.41 millones

23. Soundgarden: 4.60 millones

24. Five Finger Death Punch: 4.63 millones

25. Shinedown: 4.32 millones

26. Bring Me The Horizon: 4.24 millones

27. Breaking Benjamin: 4.35 millones

28. Alice in Chains: 4.9 millones

29. A Day to Remember: 3.75 millones

30. Volbeat: 3.70 millones

31. Stone Sour: 3.61 millones

32. Motörhead: 3.43 millones

33. Godsmack: 3.34 millones

34. Tool: 3.18 millones Pantera: 3.16 millones

35. Pantera

36. Poison: 2.92 millones

37. Judas Priest: 2.84 millones

38. Megadeth: 2.67 millones

39. Bad Wolves: 2.78 millones

40. Nine Inch Nails: 2.56 millones

41. Rob Zombie: 2.45 millones

42. Skid Row: 2.42 millones

43. Faith No More: 2.37 millones

44. Asking Alexandria: 2.27 millones

45. Deftones: 2.13 millones

46. Killswitch Engage: 2.4 millones

47. Dio: 1.87 millones

48. Alter Bridge: 1.87

49. Sabaton: 1.76 millones

50. Ghost: 1.69 millones