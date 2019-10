Tony Iommi envía emotivo mensaje a James Hetfield por su rehabilitación

El legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, envió a través de las redes sociales un emotivo mensaje a su gran amigo James Hetfield, que ingresó por voluntad propia a una clínica de rehabilitación por su adicción al alcohol.

En la publicación, Iommi puso una foto de ambos con el siguiente mensaje:

La sentida publicación se ha llenado de mensajes de los fanáticos de los dos músicos.

Aquí la foto:

My best out to James Hetfield. You’ve done the right thing seeking help – I’m thinking of you my friend and wishing you all the very best on your recovery. Looking forward to seeing you back at your best very soon.

Your pal

Tony pic.twitter.com/NuiVvA6xB3

— Tony Iommi (@tonyiommi) October 1, 2019