Ya se estrenó en los canales oficiales de YouTube de The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr el nuevo vídeo de “Here comes the sun”.

El video, incluye fotos poco conocidas del cuarteto de Liverpool tomadas por Linda McCartney y canciones de la nueva mezcla de la edición 50 aniversario de Abbey Road, que saldrá a la venta el viernes 27 de septiembre.

Aquí el video: