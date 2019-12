Steven Tyler tardó años en perdonar a sus compañeros de banda por ingresarle en rehabilitación

Las primeras veces que Steven Tyler acabó en rehabilitación, en 1984 y 1986, no entendía realmente por qué él tenía que desintoxicarse mientras el resto de los componentes de Aerosmith aprovechaban ese mismo tiempo para irse de fiesta y tardó muchos años en perdonarles por haber sido los responsables de que le obligaran a buscar ayuda profesional.

Cabe destacar, como ha señalado el roquero, que en aquella época no existía el concepto de clínicas con clases de yoga y un sinfín de comodidades que se estila a día de hoy y él acabó ingresando en varias ocasiones en una institución mental, siempre en contra de su voluntad.

“La primera parte de esa década fue terrible, las drogas nos pasaron factura a todos. Yo fui el primero que tuvo que recibir tratamiento. Hubo un momento en el 88 en que la dirección y el resto de la banda me organizó una intervención. Pensaron que, si conseguían que el cantante principal dejara de consumir, los demás problemas desaparecerían”, ha recordado en una entrevista a la revista Haute Living.

“Es cierto que regresé sobrio, pero tardé años en superar la rabia que sentía hacia todos ellos por haberme encerrado mientras se iban de vacaciones”.

A día de hoy, el músico es muy consciente de que probablemente le salvaran la vida al tomar esa decisión tan radical y por eso nunca se ha llegado a plantear abandonar la formación

“Joey [Perry, el guitarrista] me ha acompañado en lo bueno y en lo malo. Ha habido muchas veces en que no he sabido cómo afrontar las cosas, da igual que fuera en mis matrimonios o cuando mi problema de adicción volvía a asomar su fea cabeza, y el resto de chicos de la banda también han pasado lo suyo. Pero nos hemos apoyado siempre, y aún estamos aquí para contarlo”.

Redacción: Bang Media