Slayer estrena video oficial y en vivo de “Repentless”

La agrupación compartió un registro donde muestra como es la apertura de su última gira, “Repentless”, tomado de su próxima película “Slayer: The Relentless Killogy”.

El video es la viva muestra de lo que ha hecho Slayer por la música y lo extraordinarios que son sus shows, además de ser una de las agrupaciones más influyentes de los últimos 35 años.

Contando con la dirección de Wayne Isham, conocido por trabajar de la mano de Metallica, Foo Fighters y Michael Jackson, la segunda parte de “Slayer: The Relentless Killogy”, “Live At The Forum en Inglewood, CA”, es el rodaje del show de 90 minutos de la banda en Los Ángeles el pasado 5 de agosto de 2017.