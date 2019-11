¿Se les chispoteó? La vecindad de El Chavo sale en ‘Overwatch’

Uno de los títulos más importantes de los videojuegos en los último años revivió nuestra infancia, se trata de ‘Overwatch 2’.

Durante la edición de Blizzcon en Anaheim, California, los desarrolladores del juego mostraron el primer gameplay de lo que será la segunda parte de este título. Dentro de sus mejoras, seremos testigos de un rediseño de los personajes principales y, como se venía diciendo, un modo historia que los fanáticos estaban pidiendo por mucho tiempo.

Una de las características más importantes de Overwatch sin duda son sus mapas, por eso, en esta segunda edición, los desarrolladores revivieron la nostalgia de los fans de El Chavo del 8.

Según el portal IGN Brasil, la idea de incluir la vecindad de El Chavo en el juego fue del diseñador Thiago Klafke, un artista famoso por los ambientes de Blizzard de origen brasileño; además, según dicen, se trataría de un homenaje al lugar donde Roberto Gómez Bolaños contó las historias con las que crecieron varias generaciones.

FIZERAM A VILA DO CHAVES NO MAPA DO RIO pic.twitter.com/y2pCZpBX0f

— Berriel (@berriel) November 1, 2019