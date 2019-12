Murió Vaughan Oliver, diseñador de portadas de discos de Pixies y más bandas

Vaughan Oliver, diseñador de portadas de algunos de los mejores discos del mundo, falleció, así lo confirmaron varios medios este lunes 30 de diciembre.

El diseñador, nacido en Londres, trabajó para el sello 4AD y su firma se pueden ver en los discos de Pixies “Surfer Rosa” y “Doolittle”, “Treasure” (Cocteau Twins), “Last Splash” (The Breeders), “Return to Cookie Mountain” (TV On the Radio), el debut de Clan of Xymox, “The Drift” (Scott Walker), “Crazy Clown Time” (David Lynch) y “House Tornado” (The Throwning Muses).

Aquí algunas de sus portadas: