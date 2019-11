My Chemical Romance anuncia dos nuevas fechas de conciertos

Hace un par de días My Chemical Romance sorprendió a sus fanáticos esperanzados con un regreso de la banda y, por eso, las plegarias fueron escuchadas, pues ahora la banda prepara un show en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles el 20 de diciembre.

Al comienzo se pensó que solo se trataba de un show, pero al parecer las cosas van más allá, pues anunciaron dos nuevas fechas en Australia y Nueva Zelanda en 2020.

See you soon, New Zealand.https://t.co/Cb1Lfq8DIm pic.twitter.com/EIrDE0YBap

— My Chemical Romance (@MCRofficial) November 5, 2019