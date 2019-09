Latinoamérica, uno de los continentes más interesados en los #Emmys2019

Conozca cómo la conversación de los Premios Emmy se vivió a través de Twitter.

La ceremonia de la 71ª edición de los Premios Emmy (@TheEmmys), tuvo lugar anoche y generó una gran conversación en Twitter. Entre ayer y hoy, Brasil fue el primer país en la región que más Twitteó sobre el evento, detrás de Estados Unidos, en un ránking que completan México, Argentina y Canadá.

Top países que más Twittearon sobre #Emmys2019

Estados Unidos

Brasil

México

Argentina

Canadá

La actriz Zendaya Coleman (@Zendaya) se destacó por su vestido verde y fue la más comentada en Twitter, a nivel mundial, durante la premiación. Por otra parte, Jharrel Jerome (@JharrelJerome), ganador del premio al Mejor actor en una miniserie o película por When They See Us (@WhenTheySeeUs), obtuvo el segundo lugar. Posteriormente tenemos en la lista a Emilia Clarke (@emiliaclarke), Billy Porter (@theebillyporter) y Phoebe Waller-Bridge.

Las personalidades más Twitteadas durante los #Emmys2019

Zendaya Coleman

Jharrel Jerome

Emilia Clarke

Billy Porter

Phoebe Waller-Bridge

En cuanto a producciones, Game of Thrones (@GameOfThrones) fue la serie más Twitteada en todo el mundo; seguida de @WhenTheySeeUs; Chernobyl en tercer lugar; Fleabag (@fleabag) en cuarto; y Killing Eve (@KillingEve) en quinto.

Top series más Twitteadas en los #Emmys2019

Game of Thrones

When They See Us

Chernobyl

Fleabag

Killing Eve

El momento más comentado en el evento de plataforma a nivel mundial fue cuando Jodie Comer (@jodiecomer) ganó el premio a Mejor actriz en una serie dramática por su actuación en la serie @KillingEve. El segundo pico más alto se produjo cuando @GameOfThrones se coronó como la Mejor serie dramática. En tercera posición tenemos el momento del conmovedor discurso de @JharrelJerome cuando ganó el premio por el drama @WhenTheySeeUs.

Entre los Hashtags más comentados sobre el evento se encuentran #Emmys y #Emmys2019. Echa un vistazo a algunos de los Momentos creados por @MomentsES sobre la premiación:

Ahora y siempre, Twitter es el mejor acompañante para disfrutar de lo que está pasando en el mundo y compartirlo. Ya sea en los #Emmys2019, en un evento deportivo o para compartir tus ideas cotidianas, únete a la conversación a través de Twitter.