La ira de Amparo Grisales luego de que una mujer la imitara en ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales, jurado del programa ‘Yo Me Llamo’, quedó totalmente enojada luego de que una mujer que quiso imitar a Sia, la cantante australiana, se despachara contra ella por no ser aceptada en el concurso.

Aunque la mujer llegó totalmente personificada de la cantante, su voz cantando ‘Chandelier’ no convenció a los jurados del programa, que le dieron tres estrellas rojas.

Luego de ser rechazada por los jurados, la mujer se despojó de la ropa que llevaba y quedó en un cortó vestido negro, que le sirvió para “personificar” a Grisales, algo que no le generó gracia a la actriz, que le pidió que la respetara.

A pesar de las palabras de Grisales, la mujer continuó y le contestó:

“Cuando me meto en el papel de Amparo, mi amor, me emberraca que me estén interrumpiendo”