La emotiva carta de Gianluigi Buffon a su ‘yo’ de 17 años

El arquero italiano de 41 años, Gianluigi Buffon, escribió para “The Players’ Tribune”, un espacio para que los futbolistas se expresen como quieran, una emotiva carta en la que cuenta su experiencia con la depresión.

El arquero de la Juventus, confesó que la presión de ser futbolista le provocó una profunda depresión cuando tenía 26 años, de la que pudo salir acercándose a la cultura y aprendiendo a valorar “las pequeñas cosas”.

Buffon realizó la carta pensando en sí mismo cuando tenía 17 años:

“Si vives de forma nihilista, fijándote solo en el fútbol, tu alma empezará a cambiar. Al final estarás tan deprimido que ya no tendrás ganas de levantarte de la cama. Puedes reír, pero es lo que te pasará. Llegará en el momento más alto de tu carrera, cuando tendrás todo lo que un hombre puede pedir a la vida. Tendrás 26 años, serás el portero del Juventus y de la Selección. Tendrás dinero y respeto. La gente te llamará ‘Supermán’. El fútbol puede convertirte en un robot. Yo siempre me he considerado un hombre como los demás. Los errores son importantes”.