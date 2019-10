¡Siga en vivo el concierto de Iron Maiden en Rock In Rio!

La banda británica, Iron Maiden, informó a través de sus redes sociales que su presentación de Rock In Rio, que tendrá lugar el próximo viernes 4, se transmitirá por vía streaming.

El concierto está programado para comenzar a las 9:30 p.m. (7:30p.m. Colombia) y lo pueden ver a través de LivexLive.

Friday night plans sorted. 😀 Or Saturday morning, for a lot of us…

Approx: 21:30 Rio time (that’s 18:30 PDT, 20:30 EDT, 01:30 for the UK and 02:30 or later if you’re in Europe!) pic.twitter.com/l7WGSYSBcE

— Iron Maiden (@IronMaiden) October 1, 2019