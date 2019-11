Hablaba sobre la seguridad vial en una entrevista y la atropellaron

Esta fue la historia de Rakel Perales, una mujer que montaba patineta y fue entrevistada por canal español IB3, quienes le preguntaron por las precauciones que deben tener las personas que salen a las calles con sus patinetas como medios de transporte.

“No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici, todavía no es obligatorio llevar casco, no se pueden llevar auriculares y creo que por la noche se puede circular por todas partes, a partir de las diez más o menos”.

Segundos después de hablar sobre la seguridad vial, siguió su camino en la patineta, pero no se percató que un

carro pasada por el semáforo y la atropello. Por fortuna el accidente no tuvo heridas de gravedad, pero gracias a la escena se volvió viral y esto no fue de mucho a grado para Rakel, pues ahora es objeto de burlas en internet.