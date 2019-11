Doug Lubahn, bajista de The Doors, muere a los 71 años

La página de Facebook del músico se encargó de notificar la muerte de Doug Lubahn, quien fue bajista de The Doors.

Pese a que la agrupación nunca tuvo un bajista de tiempo completo, Doug ocupó un lugar importante en la banda al acompañarlos en aclamados discos como “Strange Days”, “Waiting for the sun” y “The soft parade”.

Ante la noticia, la agrupación dedicó unas sentidas palabras a quien fue su bajista:

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT

— The Doors (@TheDoors) November 24, 2019