Dave Grohl explica por qué no tiene redes sociales

Sin duda uno de los frontman más importante de loas últimas décadas, en eso se ha convertido Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, quien ha demostrado que nada puede detenerlo en sus shows, recordando cuando se fracturó su pierna pero eso no fue excusa para no seguir con la gira.

Sin embargo, quienes no lo han notado, Dave no tiene redes sociales, pero como todo tiene una explicación, pues en “Good For You Podcast”, conducido por Whitney Cummings, Grohl expuso sus razones:

“Entiendo que uno puede ser útil cuando la gente quiere saber cosas. Por ejemplo, si grabamos una nueva canción. Pero no siento la necesidad de contarles cuando estoy en el baño o lo que sea. En realidad no es lo mío “