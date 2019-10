Comentario rompió récord al recibir 1 millón de ‘likes’

En los últimos días, un comentario publicado en un video de la plataforma de Youtube ha causado gran sensación entre los internautas, tanto así que logró recibir la alocada cifra de 1 millón de likes, batiendo récord ya que es la primera vez en la historia que se registra un comentario con un número tan elevado de ‘me gusta’.

El comentario fue realizado por un hombre llamado Seth Everman en un video de la cantante estadounidense Billie Eilish en el que escribió: “I’m the bald guy” (“Soy el chico calvo”) en un juego de palabras relacionadas con el nombre de la canción “I’m the bad guy” (“Soy el chico malo”). Al parecer esto causó mucha gracia entre los usuarios, ya que en la imagen del perfil del sujeto se puede ver que es calvo.

El comentario fue posteado hace 5 meses, pero tan pronto Everman se dio cuenta de la cifra que había alcanzado decidió compartirlo en su cuenta de Twitter y exigirle a Youtube que lo premiaran por ese logro.

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9

— Seth Everman (@SethEverman) October 12, 2019