Así sonó ‘Helena’ de My Chemical Romance en su triunfal regreso

El público de Los Angeles se llevó la primera chispa de energía con la que regresó My Chemical Romance después de siete años.

Como era de esperarse, la agrupación se llevó todos los aplausos de sus fans, quienes cantaron todos sus himnos, como pasó con ‘Helena’, la canción con la que la mayoría conoció a My Chemical Romance.

And of course, ‘Helena’ for an encore pic.twitter.com/N7snFvmfy2 — Rock Sound (@rocksound) December 21, 2019

En total fueron 19 canciones con las que la agrupación liderada por Gerard Way regresó para dejar su nombre en alto.

1. I’m not Okay (I Promise)

2. Thank you for the Venom

3. Give ‘Em Hell, Kid

4. House of Wolves

5. Summertime

6. You know what they do to guys like us in prison

7. Make Room (estreno en vivo)

8. Our Lady of Sorrows

9. Na na na

10. Sleep

11. Mama

12. I don’t love you

13. Destroya

14. Teenagers

15. Scarecrow

16. Famous last Words

17. Kids from Yesterday

18. Vampire Money

19. Helena