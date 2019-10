Alisten el delineador negro porque My Chemical Romance anunció su reunión

Quienes crecieron en la década de los 2000 y les gustaba las emociones que transmitía el rock en aquel entonces, pues sabrán que My Chemical Romance fue una de las agrupaciones que marcaron aquella época.

Claro, como todo se acaba, pues los hermanos Mikey y Gerard Way anunciaron en el 2013 la separación de la banda, una mala noticia para quienes crecieron con canciones como ‘Welcome To The Black Parade’, ‘I’m Not Okay’ o ‘Helena’, canción con la que muchos conocieron a esta banda.

Lo cierto es que después de varios rumores a lo largo de los años, pues ahora las buenas noticias llegaron gracias a la publicación de la banda, donde aseguran que tocarán el 20 de diciembre tocarán en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles.

Like Phantoms Forever…

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@MCRofficial) October 31, 2019

Aunque esta es una reunión para brindar un show, quien quita que decidan regresar al estrellato… quién quita.