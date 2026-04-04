México y su récord en Mundiales: constante pero frustrante 

Pocos equipos en el mundo pueden presumir tanta regularidad como México pero también tan poca recompensa. Entre 1994 y 2018, la selección logró un récord impresionante en los Mundiales, aunque siempre terminó con la misma sensación: quedarse a un paso de la gloria.

El famoso “quinto partido”

Durante siete Copas del Mundo consecutivas desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018 México avanzó siempre a los octavos de final.

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Ese bloqueo se convirtió en el famoso “quinto partido”, una especie de barrera psicológica que marcó a toda una generación de jugadores y aficionados.

Una racha histórica

Pese a la frustración, lo cierto es que la constancia de México fue notable.

Clasificar siempre a la fase eliminatoria durante más de dos décadas no es algo común en el fútbol mundial, y posicionó al equipo como uno de los más competitivos fuera de las potencias tradicionales.

Caídas que duelen

Cada Mundial tuvo su propia historia, pero el desenlace fue el mismo: eliminación en octavos.

Algunas de las más recordadas:

Derrota ante Bulgaria en 1994

Caída contra Estados Unidos en 2002

Eliminación frente a Argentina en 2006 y 2010

Gol agónico de Países Bajos en 2014

Derrota contra Brasil en 2018

Cada una alimentó la narrativa de un equipo que siempre estaba cerca… pero nunca lo suficiente.

¿Fracaso o mérito?

El debate sigue abierto.

Para algunos, es un fracaso no haber superado esa barrera en tantos intentos. Para otros, mantener ese nivel de competitividad durante tantos años es un logro que pocas selecciones pueden igualar.

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Al final, el récord de México es una mezcla rara en el fútbol:

constancia de élite con una frustración que se volvió tradición.