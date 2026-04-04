México y su récord en Mundiales: constante pero frustrante
El “Tri” logró una racha histórica entre 1994 y 2018, pero nunca pudo dar el salto que todos esperaban.
El “Tri” logró una racha histórica entre 1994 y 2018, pero nunca pudo dar el salto que todos esperaban.
Pocos equipos en el mundo pueden presumir tanta regularidad como México pero también tan poca recompensa. Entre 1994 y 2018, la selección logró un récord impresionante en los Mundiales, aunque siempre terminó con la misma sensación: quedarse a un paso de la gloria.
Durante siete Copas del Mundo consecutivas desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018 México avanzó siempre a los octavos de final.
Más noticias: Partido inaugural del Mundial 2026: ¿cuándo es y en cuánto están las boletas? Es en México
Ese bloqueo se convirtió en el famoso “quinto partido”, una especie de barrera psicológica que marcó a toda una generación de jugadores y aficionados.
Pese a la frustración, lo cierto es que la constancia de México fue notable.
Clasificar siempre a la fase eliminatoria durante más de dos décadas no es algo común en el fútbol mundial, y posicionó al equipo como uno de los más competitivos fuera de las potencias tradicionales.
Cada Mundial tuvo su propia historia, pero el desenlace fue el mismo: eliminación en octavos.
Algunas de las más recordadas:
Derrota ante Bulgaria en 1994
Caída contra Estados Unidos en 2002
Eliminación frente a Argentina en 2006 y 2010
Gol agónico de Países Bajos en 2014
Derrota contra Brasil en 2018
Cada una alimentó la narrativa de un equipo que siempre estaba cerca… pero nunca lo suficiente.
El debate sigue abierto.
Para algunos, es un fracaso no haber superado esa barrera en tantos intentos. Para otros, mantener ese nivel de competitividad durante tantos años es un logro que pocas selecciones pueden igualar.
Sigue Leyendo: ¿Está en riesgo el Mundial 2026? La decisión de la FIFA que puso contra las cuerdas a México
Al final, el récord de México es una mezcla rara en el fútbol:
constancia de élite con una frustración que se volvió tradición.
MÁS SOBRE: