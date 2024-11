¿El computador portátil no debe estar conectado al cargador siempre? Esta es la verdad

Uno de los temas del interés de cualquier usuario con artefactos tecnológicos es la batería. Con la llegada del teletrabajo y la implementación en más empresas colombianas después de la época de pandemia por el COVID-19, el computador portátil pasó de ser una herramienta personal a también serlo laboral, por lo que al utilizarlo por más horas es un hábito dejarlo conectado siempre al tomacorriente, ahora, ¿es bueno o malo?

Ante esta nueva práctica, una de las preguntas que más surge es si puede esto dañar la vida útil de la batería, pues durante años se ha manejado la creencia de que la batería del computador puede tener una sobrecarga y perder su calidad.

Vale resaltar que, dependiendo el modelo del computador, esta respuesta sea diferente. Pues con la llegada de las nuevas tecnologías, hay portátiles que cuentan con un sistema de carga avanzado que cierran el peso de corriente cuando llega al 100%.

¿El computador portátil no debe estar conectado al cargador siempre?

Esta es una de las creencias más populares, sin embargo, expertos dicen que es falso. Según explican, esto no sucede porque los computadores cuentan con mecanismos de protección por hardware que evitarán que la batería se sobrecargue.

Hay que tener presente que las baterías se deterioran con el tiempo, lo mantenga conectado o no. Es usual que, al utilizar el computador sin cargador, usted se dé cuenta que la batería no rinde igual, pero esto pasaría de igual forma en caso de que no lo mantenga conectado, pues las baterías degradan por su propia naturaleza.

Algunos estudios señalan que a partir de los 300-500 ciclos el rendimiento de la batería empieza a bajar.

¿Cuál es el buen uso que se le debe dar?

Desde el sitio especializado ‘Hardzone’ recomiendan que, para preservar la durabilidad de la batería, lo mejor es quitar el cargador cuando esté cargado a aproximadamente el 40% o 50%. Cada cierto tiempo se puede cargar al 100%, pero quitarlo hasta que vuelva a quedar al 40% o incluso el 20%.

Lo ideal es no dejar que llegue al 0% con regularidad, ya que “una batería descargada al 0% sufre una degradación mayor por el paso del litio a óxido de litio. Tanto por arriba como por abajo, en cuanto a carga se refiere, la conversión de los átomos de litio en el óxido se da de forma más rápida y esto implica cambios en el cátodo y el ánodo de la batería, mermando con el paso del tiempo su carga, puesto que el óxido responde a una menor capacidad de carga de las celdas”.