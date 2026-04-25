Bret Michaels sueña con el gran regreso de Poison: “el tour más increíble”

El glam rock podría estar preparando uno de sus regresos más esperados. Bret Michaels, voz de Poison, volvió a encender la expectativa al hablar de una posible gira de la banda en los próximos años y lo hizo con una promesa ambiciosa: que sea “el tour más increíble”.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista en la emisora Q104.3 de Nueva York.

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En esa conversación, Bret Michaels habló abiertamente sobre el presente y futuro de la banda, dejando claro que, aunque no hay nada confirmado, la intención de volver está más viva que nunca.

“Espero que podamos hacer el tour más increíble”.

El cantante fue directo y sin rodeos al referirse a un posible regreso de Poison a los escenarios:

“Espero, de verdad, que en el próximo año o dos podamos embarcarnos en el tour más increíble”.

¿Por qué no han vuelto?

Aunque muchos fans se preguntan por qué la banda no ha retomado actividad constante, la respuesta es más compleja de lo que parece.

El propio Michaels explicó que organizar una gira de este nivel implica coordinar múltiples factores:

agendas individuales de los miembros

compromisos solistas

logística de producción

acuerdos internos

Una posible fecha clave: 2027

Uno de los detalles más interesantes es que el regreso podría coincidir con una fecha especial.

El año 2027 marcaría un aniversario importante para Look What the Cat Dragged In, el álbum debut de la banda lanzado en 1986, lo que podría convertirse en la excusa perfecta para una gira conmemorativa.

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Bret Michaels no se detiene

Mientras tanto, Bret Michaels sigue activo con su carrera solista, girando constantemente y manteniendo viva la conexión con el público.

Esto también explica por qué un regreso de Poison no ha sido inmediato: el cantante sigue en movimiento y con múltiples proyectos en marcha.

Poison y su legado en el glam rock

Hablar de Poison es hablar de una de las bandas más representativas del glam metal de los años 80.

Con éxitos como Every Rose Has Its Thorn, Talk Dirty to Me o Nothin’ but a Good Time, lograron posicionarse como referentes de una era marcada por excesos, estética y actitud.

Un regreso no sería solo nostalgia sería revivir una parte clave de la historia del rock.

¿Se viene o no se viene?

Por ahora, no hay fechas, ni ciudades, ni confirmación oficial.

Pero Bret Michaels busca la posibilidad de lograr este encuentro.

La puerta está abierta y las ganas están.