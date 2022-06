Para celebrar los 20 años del debut de Avril Lavigne, la artista lanzó una edición ampliada del exitoso álbum ‘Let Go’, el cual incluye seis bonus tracks entre los que están una de sus más recientes canciones de estudio, ‘Breakaway’

Originalmente escrita y demo para Let Go, «Breakaway» fue sacada del álbum antes de que Avril entregara la canción a Kelly Clarkson (quien la convirtió en un éxito #1 Hot 100 en 2004). La interpretación recién grabada de Avril proporciona una nueva versión de la canción y restaura pequeñas referencias líricas conmovedoras a la infancia canadiense de Avril.

Let Go (20th Anniversary Edition) de Avril Lavigne se lanzó digitalmente este viernes y tendrá versiones en vinilo que ya se pueden pedir con anticipación. El disco viene con las 13 canciones clásicas del álbum debut de Avril, además de Breakaway, también están:»Why» «Get Over It», «Falling Down», «I Don’t Give» y «Make Up».

Por otro lado, además del video con la letra de Breakaway, los videos musicales de Complicated, Losing Grip, Sk8er Boi y I’m With You se actualizaron y ahora se pueden ver en alta definición en el canal de YouTube de Avril Lavigne.

Let Go: el álbum debut de Avril Lavigne

A los 16 años, la cantante, compositora e intérprete canadiense Avril Lavigne firmó un contrato de grabación con Arista Records, quien lanzó el álbum de estudio debut del artista, Let Go, el 4 de junio de 2002.

Un fenómeno musical sísmico que cambia el juego, Let Go, se convirtió en el álbum más vendido del siglo 21 por un artista canadiense y estableció a Avril como una fuerza pop-punk a tener en cuenta. Ella gobernó las ondas con himnos como «Complicated» y «Sk8er Boi» y ayudó a allanar el camino para que las nuevas generaciones de mujeres hicieran música intransigente e inolvidable, al tiempo que traía una sensibilidad pop femenina infundida en punk a la corriente principal. Let Go llegó a más de un millón de copias vendidas en Canadá, su país de oirgen.