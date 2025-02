Siempre que se habla o escribe de álbumes de rock revolucionarios están básicamente los mismos, los debuts de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, Iron Maiden, Metallica y Guns N’ Roses, por mencionar solo algunos.

El debut de Van Halen por lo general recibe poca atención, aunque sentó las bases hasta nuestros días de lo que una guitarra podía hacer o más bien, de lo que podía hacerse con una guitarra.

Y cuando es mencionado, no se habla de él con los mismos tonos de grandeza y reverencia de los anteriormente dichos.

Algunas excepciones rompen esa casi regla y estas excepciones vienen siempre de guitarristas respetados, llámense Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai y Steve Lukather, entre muchísimos otros más, muchísimos. Es como un reconocimiento que le hacen sus colegas.

Pero para ser justo, esas cosas han venido cambiando porque en los 70´s y casi hasta 1982, no se le daba ni el respeto ni la relevancia que se merece ese álbum.

Las revistas especializadas sí sabían del legado y la importancia del primer álbum de Van Halen, por eso tantas portadas y columnas de Guitar world y Guitar player son dedicadas al disco y al guitarrista en cuestión, Edward Van Halen.

La verdad es que ese disco es un cambio generacional trascendental en la historia de la guitarra rock. Ahora, si usted se pregunta ¿cuál fue el más inmediatamente anterior? ‘¿Are you experienced?’ De Hendrix, punto.

Lo que hace Edward Van Halen en ese disco es monumental, es inédito, es de otro planeta, en serio, (después de leer el libro de su hermano Alex Van Halen, ‘Brothers, supe que odiaba que le dijeran ‘Eddie’).

No es solo el tapping, eso no era nuevo, ya lo habían hecho Steve Hackett de Genesis, Brian May, Ace Frehley y Angus Young y otros más.

Es todo, absolutamente todo. La composición, la ejecución, la voz no entrenada pero perfecta para lo que querían de David Lee Roth.

Otro de los elementos diferenciadores de ese disco es que no suena a nada hecho anteriormente por ninguna otra banda, como si no tuvieran influencias, no me mal interpreten. Sabemos que Edward dijo que algunos de sus ídolos eran Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton y Alan Holdsworth. Incluso con los rastros de sus influencias, sobre todo Hendrix y Holdsworth, lo que más sorprende de Van Halen es que suena como si no tuviera referentes.

Basta escuchar ‘Running with the devil’, su propia versión de ‘You really got me’ de The Kinks, pasando por ‘Eruption’, una demostración de sus habilidades como guitarrista. Es una explosión de notas, produce sonidos que eran inimaginables antes de este álbum, y todavía hoy suenan impresionantes, ‘Jamie’s Cryin’, ‘Atomic Punk’, ‘Little dreamer’, de mis favoritas y ‘Ain’t Talkin’ Bout Love’, canciones que cambiaron el rock & roll y aún hoy no suenan viejas, no parecen del pasado.

Edward Van Halen elevó a la enésima potencia lo que hizo Jimi Hendrix. El Maestro Edward era primero, un gran musico antes que ser un rock star, sus riffs de guitarra son casi danzas sobre las que baila David Lee Roth, algunos de estos riffs son percusiones, de batería o de piano, y lo mas bonito de todo, es que esta banda nunca buscó cambiarle la cara y el sonido al rock n’ roll. No, solo querían hacer y tocar la música que les gustaba, pero sobre todo divertirse, basta con mirar a Eddie (perdón Maestro), tocar su guitarra con una sonrisa, siempre con una sonrisa diáfana y honesta, con esa guitarra injerto que creo, esa maravillosa Frankenstrat, que es una mezcla de sus dos guitarras favoritas, la Gibson Les Paul y la Fender Stroatcaster, con las que buscaba ese sonido que lo hizo único porque, nadie, absolutamente nadie suena como ‘King’ Edward Van Halen, ese ‘Brown sound’, es solo suyo, por más imitadores que tenga.

Hágase un favor, vaya y disfrute completo ese primer disco de Van Halen.

Rock n roll forever my Friends!