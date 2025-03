Después de varios juegos y muchas semanas de competencia, ya se conoce el nombre de los ocho equipos que van a jugar los cuartos de final de la Champions League 2025, en donde varios grandes se van a enfrentar para poder quedarse con la orejona.



En esta oportunidad, hay varios equipos con sed de victoria, mientras que el Real Madrid, quien clasificó este miércoles 12 de marzo del 2025, tras disputar un polémico partido contra el Atlético de Madrid, quiere imponerse como el gran campeón. Pero el camino no será nada fácil, pues serán dos equipos españoles, dos alemanes, dos ingleses y uno francés, quienes estarán dando todo en la cancha.



Los juegos de octavos de final se van a disputar desde el 8 hasta el 16 de abril, para después dar paso a la semifinal, que se va a jugar entre el 29 de abril al 7 de mayo, hasta dar paso a la gran final el 31 de mayo del 2025.



Leer más: Atlético de Madrid vs. Real Madrid y los partidos más importantes que se juegan HOY en Champions

En esta oportunidad, los equipos que clasificaron son Barcelona, Inter de Milán, Bayer Múnich, Borussia Dortmund, PSG, Aston Villa, Arsenal y el Real Madrid.



Después de que se conociera al último equipo que clasificó, se revelaron las llaves de los partidos que se van a disputar en los próximos días. Aunque no hay fecha exacta, ya se conocen los estadios en los que se van a disputar los encuentros.

Llaves de los cuartos de final de la Champions League

La final de la Champions League 2024-2025 se va a realizar el próximo 31 de mayo en el estadio Allianz Arena de Múnich, sin importar cuáles sean los equipos que lleguen a disputarse este importante triunfo.

Seguir leyendo: La convocatoria de la Selección Colombia tendría grandes novedades; llamarían a estrella del FPC

Who is going all the way? 👀#UCL pic.twitter.com/c9DzzIcetI

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025