Tipos de metal que le podrían gustar si es un verdadero fan de Led Zeppelin

Hablar de Led Zeppelin es hablar de una de las bandas más importantes en la historia del rock. Nacida a finales de los años 60, esta agrupación británica marcó un antes y un después con su estilo potente, su sonido único y su forma de tocar.

Con Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant en la voz, John Paul Jones en el bajo y John Bonham en la batería, Led Zeppelin se convirtió en una de las agrupaciones más importantes de la escena rockera y metalera.

Aunque cada uno tenía su propio estilo, juntos lograron un sonido que hasta hoy sigue influyendo en músicos de todo el mundo. Desde los riffs intensos hasta las letras cargadas de misterio, pasando por canciones que van desde el blues hasta el folk, Led Zeppelin fue siempre una banda que no tuvo miedo de experimentar.

Aunque no se les suele etiquetar directamente como una banda de metal, su impacto en el género es innegable. Muchas de las bandas que surgieron después tomaron inspiración directa de ellos, y por eso, si le gusta Zeppelin, es muy probable que también encuentre otros subgéneros del metal que puedan ser de su agrado.

Tipos de metal que podrían gustarle si es fan de Led Zeppelin

Si usted es de los que no se cansa de escuchar “Whole Lotta Love” o “Dazed and Confused”, y le gustaría encontrar nuevos sonidos que mantengan esa energía y estilo, le compartimos tres subgéneros del metal que le podrían interesar.

