‘Stars’, la canción de Ronnie James Dio que muy pocos conocen y es un clásico del metal

Band Aid fue un proyecto formado en Londres, Inglaterra en 1984 por el líder de la banda Boomtown Rats, Bob Geldof, quien además fue protagonista de la película del director Alan Parker. La producción estaba inspirada en el álbum de Pink Floyd, ‘The Wall’ y vale la pena aclarar, quien además fue protagonista de la película del director Alan Parker. La producción estaba inspirada en el álbum de Pink Floyd, ‘The Wall’ y vale la pena aclarar, contrario a lo que mucha gente creyó en los 80´s, Geldof no tiene nada que ver con Pink Floyd.

La idea era luchar contra la pobreza y la hambruna que azotaba a Etiopía, este desfile de estrellas grabó el sencillo ‘¿Do They Know It’s Christmas?’ para su lanzamiento durante la temporada navideña de 1984. Con la participación de Bono, Sting, George Michael, Boy George, Simon Le Bon y una gran cantidad de otros artistas pop de la época, la canción se subió a los primeros lugares de las listas y terminaría siendo la canción número uno del año y recaudando más de $ 24,000,000.

Fue tal el éxito que al año siguiente se realizó el concierto Live Aid en el antiguo estadio de Wembley y al otro lado del mar, en Philadelphia.

A las 12 horas del 13 de julio de 1985 se dio inicio al espectáculo llamado Live Aid en el Estadio Wembley de Londres con las siguientes palabras: «Son las 12 en punto en Londres, las 7 de la mañana en Estados Unidos, y en todo el mundo, es hora del Live Aid».

Mientras tanto al otro lado del mar, en la tarde del 13 de julio de 1985, 100.000 personas llenaron el estadio JFK de Filadelfia para ayudar y apoyar la causa liderada por Geldof y disfrutar de Live Aid. Cuatro horas después del concierto de Inglaterra comenzó el de Filadelfia, con Jack Nicholson como presentador del evento.

El Heavy Metal, no pasó desapercibido en el concierto, recuerden que el hard rock y el heavy metal eran los reyes absolutos en este lado del planeta.

Uno de los momentos más memorables fue la salida de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, Tony Iommi en la guitarra y en la batería Bill Ward la formación original de los creadores del Metal, ¡Black Sabbath!. Retumbaron en vivo ‘Children of the Grave’, ‘Iron Man y Paranoid’, inolvidable.

Aprovecho para decir que, siempre he pensado que se subestimó el Metal en todos los reportes y resúmenes históricos de ese evento, siempre limitados a que Queen fue maravilloso, que David Bowie, que George Michael. Sí, es cierto, fueron maravillosos, pero es que también estuvo Judas Priest, recién desempacados de la gira del álbum ‘Defenders of the faith’ muy bien recibidos, aplaudidos y aceptados por el público y los televidentes, tocando Living After Midnight, The Green Manalishi y You’ve Got Another Thing Comin’.

Estas fueron las canciones que tocaron en Estados Unidos

‘The Hooters’

‘Rick Springfield’

‘Reo Speedwagon’

‘Bryan Adams’

‘Simple Minds’

‘The Pretenders’

‘Tom Petty & The Heartbreakers’

‘The Cars’

‘Eric Clapton (con Phil Collins)’

‘Phil Collins’

‘Led Zeppelin’

Al final del concierto, se subieron al escenario del estadio Lionel Richie y Harry Belafonte e invitaron a todos los artistas que estuvieron presentes, como lo hizo Geldof en Wembley, para interpretar la canción que fue el gran himno de Live Aid en América: ‘We Are the World’, que fue la respuesta de los gringos a para interpretar la canción que fue el gran himno de Live Aid en América: ‘We Are the World’, que fue la respuesta de los gringos a ‘¿Do they know its christmas?’ Y que fue compuesta por Lionel Richie y Michael Jackson.

Live Aid duró en total más de 16 horas y fue visto por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

Esta tendencia benéfica de mediados de los 80 en el pop, se extendió al universo del heavy metal y el hard rock. Ronnie James Dio, formó el proyecto Hear ‘n Aid en 1985 para recaudar dinero para el alivio del hambre en todo el mundo. No tuvo el mismo cubrimiento por parte de los medios, ni tampoco logró ventas taquilleras como Band Aid o USA for Africa , pero Hear ‘n Aid generó una cantidad respetable de ingresos.

El 20 y 21 de mayo de 1985, 40 músicos de hard rock se unieron como Hear ‘n Aid en A&M Records Studios y grabaron ‘Stars’.

Más noticias: Cuándo es el festival INkcarceration, uno de los más grandes del metal: ¿listos pa’ mover la melena?

Las voces que estuvieron en ‘Stars’

Eric Bloom (Blue Öyster Cult)

Ronnie James Dio (Dio)

Don Dokken (Dokken)

Kevin DuBrow (Quiet Riot)

Rob Halford (Judas Priest)

Dave Meniketti (Y&T)

Paul Shortino (Rough Cutt)

Geoff Tate (Queensrÿche)

En las guitarras:

Craig Goldy (Giuffria)

Vivian Campbell (Dio)

Carlos Cavazo (Quiet Riot)

Buck Dharma (Blue Öyster Cult)

Brad Gillis (Night Ranger)

George Lynch (Dokken)

Yngwie Malmsteen

Eddie Ojeda (Twisted Sister)

Neal Schon (Journey)

Dave Murray (Iron Maiden)

Adrian Smith (Iron Maiden)

Bajista:

Jimmy Bain (Dio)

Bateristas:

Vinny Appice (Dio)

Frankie Banali (Quiet Riot)

Muchos no pudieron estar en esta convocatoria, por múltiples razones, pero aportaron canciones para el álbum que se publicaría, Accept, Kiss , Motörhead, Rush y Scorpions, y dos canciones de estudio de Jimi Hendrix y Y&T.