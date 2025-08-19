Slipknot vendería su catálogo musical por millonaria cifra y a fans les parece muy ‘barato’

Slipknot está muy cerca de multiplicar su cuenta bancaria. La histórica banda del metal ha estado envuelta en rumores en las últimas horas, referentes a una posible venta de todo su catálogo musical.

Esta agrupación liderada por Corey Taylor habría recibido una millonaria cifra por los derechos de sus álbumes, los cuales presentan canciones históricas para sus fans, pero también para la histórica industria del ‘headbanging’.

A continuación les contamos detalles sobre esta supuesta negociación, y la millonaria cifra que recibiría Slipknot por los derechos de su destacado catálogo de éxitos.

Slipknot vendería su catálogo musical

Indudablemente, Slipknot ha sido una de las bandas más reconocidas del metal en el último tiempo. Esta banda ha sido capaz de estremecer a miles de fanáticos en el mundo, gracias a una gama notable de éxitos.

Álbumes legendarios como su homónimo, ‘Iowa’ o ‘Vol. 3: (The Subliminal Verses)’ han sido capaces de marcar a sus fanáticos y a varias generaciones.

De manera particular, esta agrupación ha puesto a vibrar a miles de fans, no solo en los estudios, sino también en los escenarios.

Gran parte de estos éxitos le pertenecen a sus fans, pero también a la banda. Sin embargo, rumores indicarían que una inversora estaría apunto de adquirir sus canciones por una millonaria cifra.

Según reportó Billboard, la inversora HarbourView Equity Partners habría ofrecido una gran cantidad de dinero por los derechos musicales de las composiciones de Slipknot.

Esta firma ya ha acumulado varios derechos musicales en los últimos años, con agrupaciones resaltantes como Fleetwood Mac.

La cantidad de dinero que implicaría esta venta para Slipknot es de 120 millones de dólares, y aunque suena a una buena cifra, a algunos fans les parece ‘barato’.

En caso de materializarse esta venta, esta organización recibiría parte de las regalías de los éxitos de Slipknot hasta el momento, sin incluir próximos lanzamientos.

La venta de derechos musicales ha sido una práctica común en los últimos años, de hecho, Pink Floyd fue una de las bandas más reconocidas en hacerlo, por más de 400 millones de dólares, mientras que Queen recibió más de 1.000.

Se espera que próximamente esta venta se haga oficial, en un acuerdo que representaría gran ganancia económica para varios miembros de la banda.