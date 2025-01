Revelan nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last Of Us; ¿cuándo estará disponible?

The Last Of Us ha sido una de las series más reconocidas de los últimos años. Esta producción inspirada en un videojuego ha generado gran entusiasmo, tanto para ‘gamers’, como para los amantes de las series.

Desde el lanzamiento de su primera temporada, varias personas han puesto el centro de atención en esta serie, y en las similitudes de esta producción con el videojuego.

Recientemente, esta serie volvió a ser noticia, luego de que se diera a conocer un nuevo tráiler, de cara a lo que será su segunda temporada.

El nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last Of Us

Después del estreno de esta serie en 2023, varios fanáticos han esperado por el lanzamiento de su segunda temporada.

Uno de los elementos más destacados de esta serie ha sido su cast, el cual cuenta con varios actores reconocidos como es el caso de Pedro Pascal, como también Bella Ramsey.

Más noticias: PlayStation anunció regalos de ‘The Last Of Us’ para sus usuarios; así puede aprovecharlos

De hecho, son ellos quienes se llevan gran protagonismo en el tráiler de la segunda temporada. En dicho adelanto se pueden ver detalles, tanto de la apocalipsis, como del drama que se verá en esta segunda parte.

Como fue al igual que con la primera parte,

En gran parte de los comentarios se puede ver como aquellos que ya pasaron el videojuego se sienten sumamente emocionados por este estreno.

Mucho de los ‘gamers’ anticipan la emoción que guardan por varios momentos icónicos que se verían en esta segunda parte, y que cambiarían el rumbo de la trama.

Más noticias: MAX reveló el primer vistazo del trailer de la segunda temporada de ‘The Last of Us’

Sin embargo, aun habrá algún tiempo de espera para poder ver la continuación de esta serie. De acuerdo con el tráiler de esta producción, su estreno será en el mes de abril.

Por el momento no se conoce con exactitud cual el día en que saldrá esta temporada, pero, la expectativa empieza a subir rápidamente.

¿Dónde ver la primera temporada?

En caso de que desee empezar a prepararse para esta segunda parte, y empezar esta serie, o incluso repetirla para no olvidar detalles de la trama, les recordamos que esta es una producción de HBO.

Por ello, podrá verlo en la plataforma de streaming de MAX, siempre y cuando tenga una suscripción a la misma.