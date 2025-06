Último concierto de Black Sabbath será transmitido en vivo en todo el mundo ¿Cómo verlo?

Black Sabbath, reconocida por ser pionera del heavy metal y una de las agrupaciones más emblemáticas del rock, se presentará por última vez el próximo 5 de julio en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra. El evento fue nombrado como “Back To The Beginning”, para hacer referencia a los orígenes de la banda y su regreso a donde todo comenzó.

Este concierto marcará también la despedida de Ozzy Osbourne, vocalista original de la banda y conocido mundialmente como “el príncipe de las tinieblas”. Debido a problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años, Ozzy decidió que este será su último show sobre un escenario. Asimismo, el evento reunirá a la formación original de Black Sabbath: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

El concierto se realizará en Villa Park, estadio del club de fútbol Aston Villa, y contará con la participación de otras bandas reconocidas dentro del metal, como Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Alice In Chains, Lamb of God, Mastodon, Halestorm y Gojira, quienes rendirán homenaje a la trayectoria de Black Sabbath.

Debido a la alta demanda de entradas y a las solicitudes de fanáticos de todas partes del mundo, los organizadores confirmaron que el concierto será transmitido en vivo a nivel mundial.

Así las cosas, quienes no puedan asistir físicamente al evento podrán verlo desde cualquier país a través de la página oficial del concierto: Back to the Beginning.

Ozzy’s Final Bow & Black Sabbath’s last time on stage together, BACK TO THE BEGINNING will be streamed worldwide on 5th July! The full set will be available to watch on demand for 48 hours after the show.

Get your livestream ticket now at https://t.co/GCJnt0SzKd pic.twitter.com/1KwGZRJkG8

— BlackSabbath (@BlackSabbath) June 6, 2025