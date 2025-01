Revelan canción de Tina Turner que se creía estaba desaparecida ¿Cuál es?

Tina Turner, conocida como la reina del rock, dejó una huella imborrable en la música y la cultura popular. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Turner rompió barreras de género y raza, redefiniendo lo que significaba ser una estrella de rock.

Su poderosa voz, presencia gran presencia escénica y una colección de éxitos como «What’s Love Got to Do with It» y «Simply the Best» la convirtieron en una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. Tras su fallecimiento en mayo de 2023, su legado continúa vivo, y más ahora que se conoció que saldrá a la luz una canción que se creía desaparecida.

Se trata de «Hot For You Baby», un tema grabado durante las sesiones de su icónico álbum Private Dancer en 1984, que finalmente no fue incluido en la versión original del disco. Según informó la revista británica NME, la canción fue reproducida por primera vez el pasado jueves en la emisora BBC, marcando el redescubrimiento de esta joya olvidada.

«Hot For You Baby» será parte de una edición especial extendida de Private Dancer, que Parlophone Records lanzará el próximo 21 de marzo para conmemorar el 40 aniversario del álbum.

Este recopilatorio también incluirá una grabación de 55 minutos con canciones interpretadas en directo durante dos noches de conciertos en Birmingham en marzo de 1985, lo que promete ser un deleite para los fanáticos de la icónica artista.

«Hot For You Baby» fue escrita por el cantante australiano John Paul Young y grabada en los estudios Capitol en Hollywood, pero permaneció archivada durante casi cuatro décadas. Su inclusión en esta edición especial es una muestra más de la riqueza del legado musical de Turner, quien a lo largo de su carrera lanzó 22 álbumes (12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios) y ganó 8 premios Grammy.

Con información de EFE.