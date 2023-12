Tina Turner y más artistas que perdió el mundo del rock durante este 2023

Sin lugar a duda, el 2023 ha sido uno de los mejores años en la esfera musical. Para el caso del rock no fue la excepción y los fanáticos del género pudieron disfrutar de diversidad de lanzamientos musicales y conciertos. Sin embargo, también fue un año que dejó grandes pérdidas por la muerte de reconocidos artistas.

Una de las pérdidas más impactantes fue la de Tina Turner. La reina del rock and roll falleció el pasado 24 de mayo de 2023 a los 83 años. La cantante, que se había retirado de los escenarios en 2009, murió en su casa de Küsnacht, Suiza, tras una larga enfermedad.

Turner fue una de las artistas más influyentes de la historia del rock. Su poderosa voz y su energía escénica la convirtieron en una de las estrellas más populare

s del mundo. Su carrera abarcó más de seis décadas, y durante ese tiempo lanzó una serie de éxitos que se convirtieron en clásicos del rock, como «Proud Mary», «What’s Love Got to Do with It» y «Private Dancer».

Turner también fue una inspiración para muchas mujeres, ya que superó un matrimonio abusivo para convertirse en una estrella global. Su historia de superación personal la convirtió en un icono feminista.

Más artistas que murieron durante este 2023

Jeff Beck (10 de enero de 2023)

La leyenda del rock y virtuoso de la guitarra falleció a los 78 años después de una batalla contra una meningitis bacteriana. Su carrera diversa y galardonada inspiró a muchos guitarristas.

Robbie Bachman (12 de enero de 2023)

El baterista fundador de Bachman-Turner Overdrive contribuyó significativamente a la banda, coescribiendo canciones clásicas como «Roll On Down the Highway». Su hermano, Randy Bachman, elogió su contribución a la banda.

Van Conner (17 de enero de 2023)

Miembro cofundador de Screaming Trees, falleció a los 55 años después de una enfermedad prolongada. Logró éxitos en la radio alternativa en los años 90 y tocó con Dinosaur Jr.

Gary Rossington (05 de marzo de 2023)

El guitarrista de Lynyrd Skynyrd durante casi 60 años murió a los 71 años. Fue el único miembro presente en todos los álbumes de la banda, sobreviviendo al trágico accidente aéreo de 1977.

Jim Gordon (13 de marzo de 2023)

Conocido como el baterista de Derek and the Dominos, murió a los 77 años. Además de su trabajo en la banda, Gordon fue aclamado por su trabajo de sesión con numerosos artistas, pero sufrió problemas mentales y fue encarcelado por asesinato.

Lee Rauch (23 de junio de 2023)

Uno de los primeros bateristas de Megadeth, murió a los 58 años. Contribuyó al primer demo de la banda, «Last Rites», lanzado en 1984.

Sinead O’Connor (26 de julio de 2023)

La cantante irlandesa, conocida por su versión de «Nothing Compares 2 U» de Prince, murió a los 56 años después de luchar contra problemas de salud mental.

Randy Meisner (26 de julio de 2023)

Cofundador de los Eagles, murió a los 77 años debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Contribuyó significativamente a la banda y se destacó por su característica balada, «Take It to the Limit».

John Gosling (04 de agosto de 2023)

Tecladista de los Kinks de 1970 a 1978, murió a los 75 años. Contribuyó con teclados a la canción «Lola», que se convirtió en un éxito en el Reino Unido.

Jimmy Buffett (01 de septiembre de 2023)

Conocido por su éxito «Margaritaville», murió de cáncer de piel a los 76 años. Continuó actuando en vivo hasta su fallecimiento.

Shane MacGowan (30 de noviembre de 2023)

Líder de Pogues, murió a los 65 años debido a la encefalitis viral. La banda es famosa por su canción «Fairytale of New York».

