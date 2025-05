Reemplazo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid está cada vez más cerca: esta es la razón

El entrenador español Xabi Alonso se despidió este viernes del que es aún su club, el Bayer Leverkusen, al que dejará al final de la presente campaña y con el que hizo historia al ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania la pasada campaña, en la que mantuvo invicto a su equipo en el campeonato liguero en una gesta inédita en la liga germana.

“El club y yo hemos decidido que van a ser los últimos dos partidos como entrenador”, dijo Alonso en rueda de prensa al aludir al duelo del domingo que el Bayer Leverkusen disputará en casa ante el Borussia Dortmund, en la 33ª y penúltima jornada, y ante el Augsburgo como visitante en la última fecha del campeonato.

Alonso quería así despejar dudas sobre su futuro, aunque no habló ni de su futuro ni de los rumores que desde hace meses le vinculan al Real Madrid.

Antes de comparecer en rueda de prensa, Alonso habló con los jugadores del club para presentarles su decisión de marchar al término de la presente temporada, algo a lo que los futbolistas reaccionaron de la mejor de las formas, contó el donostiarra.

“Me han dado tanto y han sentido que he tenido buena conexión con ellos, fue una buena sensación, con aprecio y respeto”, afirmó Alonso sobre el encuentro con sus futbolistas en el que reveló sus intenciones de dejar el equipo.

Para el donostiarra, este viernes, era el momento adecuado de anunciar la decisión que tomó junto a la dirección de un club al que ha llevado a cotas históricas de éxito.

En un mensaje de agradecimiento al entrenador, el club se refirió a los dos años y medio que lleva Alonso en el banquillo como una “época fantástica”.

“El español ha llevado a su equipo a otro nivel. Les ha llevado a rendimientos máximos, a innumerables récords y a dos títulos en la histórica temporada 2023-2024”, reconocieron este viernes en una publicación en la página web del Bayer Leverkusen que iba presidida por el mensaje: ¡Muchas Gracias Xabi!”

Antes de ganar en la pasada campaña la Bundesliga y la Copa de Alemania, el Bayer Leverkusen nunca había ganado un título de liga, un campeonato en el que el equipo de Alonso se había ganado la fama de ‘subcampeón’ por sus repetidos segundos puestos en la competición.

Los de Alonso, además, ganaron la liga en la 2023-2024 invictos, con un dominio absoluto de la competición, con 90 puntos, 27 más que el Stuttgart, el subcampeón, y un Bayern Múnich (72 unidades) que quedó tercero después de conquistar once Bundesligas consecutivas.

En la histórica campaña del Bayer de Alonso, su equipo ganó en liga 28 partidos y empató seis, registros a los que se sumó la cadena de victorias que llevó a los suyos a levantar la Copa de Alemania en el Estadio Olímpico de Berlín tras imponerse 1-0 al Kaiserslautern, y sólo empañados por la derrota en la final de la Liga Europa en Dublín ante el Atalanta (3-0).

Frente a esta noticia, varios fanáticos del Real Madrid se han atrevido a asegurar que Xabi Alonso sería el apuntado para llegar al banquillo del club.

Incluso, Fabrizio Romano, experto en mercado de fichajes aseguró que esto, en efecto, está cerca de concretarse tras la salida de Xabi Alonso.

