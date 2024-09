No Te Va Gustar lanzará su nuevo álbum en vivo grabado en concierto de Bogotá

Archivado en: •

No Te Va Gustar es una banda uruguaya con 30 años de trayectoria. En medio de su gira en celebración a su recorrido, crearon y filmaron el álbum durante el concierto en vivo en el Movistar Arena en Bogotá el pasado 22 de febrero. El primer adelanto se hará este 12 de septiembre a las 5:00 pm hora Colombia.

Emiliano Brancciari, vocalista y guitarrista; Martín Gil, trompeta y coros; Denis Ramos, trombón; Mauricio Ortiz, saxo; Diego Bartaburu, batería; Guzmán Silveira, bajo; Pablo Coniberti, guitarra y Francisco Nasser, teclado son los protagonistas que le han dado vida a No Te Va Gustar, con letras inspiradoras y sentidas que llegan directo al corazón.

La banda inició su gira 30 años que tiene alrededor de 70 shows en 15 países. Uruguay fue su primera parada en febrero, seguido fue Colombia en Medellín, Manizales, Bogotá y Cali. Pasaron por Costa Rica, Ecuador, México, Argentina, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, España, Perú, Chile.

Actualmente su recorrido continúa por Estados Unidos, Paraguay y repiten en Argentina y México con 15 fechas entre estos dos últimos. El cierre lo realizarán en su ciudad natal Montevideo el 14 de diciembre, con una presentación masiva en la Rambla de Punta Carretas.

Primer adelanto del disco en vivo de No Te Va Gustar

El adelanto del nuevo álbum ‘Desde Acá Qué Cerca Queda El Cielo’ es una de las canciones que se vivió a flor de piel durante su gira en alusión a los 30 años de carrera. En el Movistar Arena en Bogotá, se vivieron momentos únicos durante el espectáculo, aumentando la emoción en los asistentes.

‘Memorias del Olvido’ es el sencillo que más se ha solicitado durante todas las presentaciones que han hecho en el año. Sin embargo, en Colombia fue donde se demostró el cariño hacía la canción, pues, el público prendió sus linternas las cuales tenían filtros de color amarillo, azul y rojo formando la bandera del país. Fue uno de los momentos más icónicos y sorprendentes de todo el show.

Esta nueva versión de ‘Memorias del Olvido’ es el adelanto que hará la agrupación este 12 de septiembre de su nuevo disco dirigido por Oliver Lee Garland. En total serán 18 canciones y podrá escucharlo por completo desde su estreno, el 10 de octubre del 2024, en YouTube.

