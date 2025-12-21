Los 5 mejores smartphones para regalar en Navidad, según la IA: Son BBB ¡Hay descuentos!

Sin duda, un celular siempre será un excelente regalo para las fechas de fiestas de Navidad, por lo que en esta oportunidad le presentamos cuáles son las mejores opciones. Todo esto, teniendo en cuenta su presupuesto, características que los hacen buenos y el lugar en donde podría comprarlo sin problema con un gran descuento.

Hay que tener en cuenta que en este listado solo podrá encontrar gama media, por lo que si quiere uno con más características, debe tener en cuenta que los precios pueden subir de forma considerable.

Cinco celulares perfectos para regalar en Navidad

1.Samsung Galaxy A06: Es una de las opciones más económicas que hay actualmente en el mercado; su precio es bajo y las características son básicas, por si lo quieres para no instalar muchas aplicaciones. Tiene un precio aproximado de $450.000 a $500.000 y está disponible tanto en supermercados de cadena, como en operadores móviles.

2. Xiaomi Redmi 14C: Tiene una gran pantalla, de 6.8 y un diseño elegante que hace que parezca un celular de alta gama, al verse elegante. Tiene un precio aproximado de $550.000 a $600.000, pero esto varía según el lugar donde se compre y está disponible en supermercados y Mercado Libre.

3. Motorola Moto G55: Un celular que se caracteriza por tener un sonido de lujo; la duración de la batería puede ser hasta de dos días y tiene una gran velocidad y rendimiento. Tiene un precio promedio de $800.000 a $900.000, está disponible en Motorola, pero también en operadores móviles.

4. Samgsung Galaxy A16: Un celular que tiene un gran rendimiento, cuenta con una pantalla super amoled y tiene gran resistencia, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para regalar en esta Navidad. Tiene un precio de $750.000 a $850.000 y es uno de los más vendidos de los últimos años.

5. POCO M7 Pro: Este sin duda se caracteriza por tener un rendimiento muy alto, por lo que cuenta con una pantalla grande y carga rápida que lo convierte en una de las mejores opciones para disfrutar en estas fechas. Su precio promedio es de $900.000 a $1.050.000 y está disponible en páginas web y supermercados de cadena.