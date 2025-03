La razón por la que David Gilmour se avergüenza del documental ‘Pink Floyd at Pompeii’

Pink Floyd es una de las bandas más influyentes en la historia del rock progresivo. Con álbumes legendarios como ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’ y ‘The Wall’, la agrupación británica redefinió los límites del género con su sonido. Entre los miembros más destacados del grupo se encuentra David Gilmour, guitarrista y vocalista, cuyo estilo y solos memorables han sido fundamentales en la identidad de la banda.

Uno de los momentos más recordados de Pink Floyd es el documental ‘Pink Floyd: Live at Pompeii’, una película-concierto filmada en 1971 en las ruinas del antiguo anfiteatro romano de Pompeya. Sin público y con un ambiente místico, la producción se convirtió en una obra de culto para los fanáticos del rock progresivo.

¿Por qué David Gilmour se avergüenza del documental?

A pesar de la admiración que Live at Pompeii ha recibido a lo largo de los años, en diversas oportunidades, David Gilmour ha expresado su incomodidad con la película. En diversas entrevistas, el músico británico ha señalado que el documental le parece “pretencioso” y que le resulta difícil ver su versión más joven en pantalla. Según Gilmour, algunas de sus actitudes y gestos en la filmación le parecen ingenuos e incluso “vergonzosos”.

En 1971, Pink Floyd se encontraba en plena evolución musical, experimentando con nuevas formas de composición y sonido. Live at Pompeii reflejó esa etapa de transición con interpretaciones hipnóticas de temas como ‘Echoes’, ‘A Saucerful of Secrets’ y ‘One of These Day’s.

Sin embargo, Gilmour considera que la película captura un momento de la banda que, en retrospectiva, no le genera el mismo orgullo que otras producciones más maduras de Pink Floyd.

El regreso de ‘Pink Floyd: Live at Pompeii’ a los cines

A pesar de las críticas del propio Gilmour, Live at Pompeii sigue siendo una pieza clave en la historia del rock y un documento invaluable sobre la evolución artística de la banda. Ahora, los fanáticos tendrán la oportunidad de revivir esta experiencia en la gran pantalla.

El próximo 24 de abril, una versión remasterizada con sonido mejorado y un corte extendido de 90 minutos será proyectada en cines de todo el mundo. En Colombia, las salas de Cine Colombia, Cinépolis y Cinemark exhibirán la película, permitiendo que una nueva generación de seguidores disfrute de esta pieza.