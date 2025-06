Guns N' Roses tendrá una fecha en Medellín: fecha, lugar y más que debe saber

Guns N’ Roses finalmente le dio la gran noticia a su público en Colombia. La banda de Axl Rose y compañía llegarán a estremecer el país con una nueva tanda de conciertos en un país que les ha mostrado cariño y pasión.

Finalmente, tras una larga espera, lo rumorado se confirma, la agrupación de los revólver y las rosas llegará a Colombia en el contexto de su gira “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Algo que sorprendió a los amantes del rock es que la banda no solo tocará en Bogotá, sino también en Medellín, y por ello, aquí les contamos todos los detalles del show en la capital de Antioquia.

Guns N’ Roses tendrá un concierto en Medellín

Esta histórica banda ha dado varios conciertos legendarios en Colombia. Para esta agrupación se ha vuelto una costumbre visitar el país en sus recorridos.

Por supuesto este 2025 no podía ser la excepción, con la llegada de la banda con una gira imperdible que promete tocar sus mejores clásicos.

En un principio este anuncio se hizo esperar, luego de que la agrupación anunciara sus fechas en Europa y Asia.

Sin embargo, finalmente la llegada de Guns N’ Roses al continente tendrá a Colombia presente, y lo hará tanto en Bogotá, como en Medellín.

Durante los últimos días esta posibilidad emocionó a muchos, especialmente luego de que se vieran grandes pancartas que anunciaran una “bienvenida a la jungla” tanto en Medellín como en Bogotá.

Esto generó grandes expectativas en las redes, y finalmente la espera llegó a su fin. Guns N’ Roses llegará a Colombia en el mes de octubre.

El evento se dará los días 7 y 11 de octubre, por lo que la segunda fecha será la correspondiente a la capital de Antioquia.

Si no quiere perderse este concierto, les contamos que el show tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot, en lo que será su segunda presentación en este ‘venue’ tras su aparición en 2016.

En lo que se refiere a la boletería, esta se podrá comprar a través de Ticketmaster, y las etapas de venta iniciarán el próximo 9 de junio en preventa fans, 10 de junio para preventa Falabella, y el 12 de dicho mes en general, cada una a las 10:00 a.m.

El precio de las boletas van desde 149.000 + costos por servicio, con estos costos detallados.