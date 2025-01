Gojira, U2 y Papa Roach: los álbumes que no se puede perder y salen este 2025

Vale la pena resaltar que aunque hay rumores de nuevo material de bandas como Anthrax, Deftones, Ghost, Shinedown y muchas más, hay muy poca información al respecto, por lo que no los incluimos en la lista.

Dream theatre – ‘Parasomnia’: 7 de Febrero

«Este álbum marca el principio de un nuevo y especial capítulo para nosotros como compañeros de banda y amigos”, dice en la página de Dream Theater, quienes en el 2023 anunciaron el regreso de su icónico baterista Mike Portnoy a la alineación, lo que generó por supuesto mucha expectativa frente a un nuevo lanzamiento de la banda de rock progresivo. Este es el primer adelanto del álbum ‘Parasomina’, ‘Night Terror’.

Architects, ‘The Sky, The Earth & All Between’: 28 de Febrero

Bajo la producción de Jordan Fish, exBring me the Horizon, Architects lanzará su 11 álbum de estudio del cuál ya conocemos 4 canciones. Este promete ser uno de los discos más atractivos del año, de parte de una de las bandas que está haciendo uno de los trabajos más innovadores con el metal y quienes tras acompañar a Metallica como teloneros en su gira 72 Seasons, se han convertido en una de las más atractivas en la actualidad.



Inhaler – ‘Open Wide’: 7 de Febrero

Tras el lanzamiento de sus dos álbumes previos ‘It won’t always be like this’ (2021) y ‘Cuts & Bruises’, (2023), la banda liderada por Elijah Hewson (hijo de Bono vocalista de U2, de ahí que puedan sonar parecido al cantar) estuvo trabajando con el productor Kid Harpoon en el que será el tercer disco de estudio de la banda. De momento conocemos dos canciones de dicho álbum ‘Open wide’ y ‘Your house’ ambas con el sonido indie/alternativo que ya caracteriza a la banda y una de ellas con toques gospel.



Sam Fender – ‘People Watching’: 21 de febrero

En Radioacktiva le venimos siguiendo la carrera a Sam Fender desde hace ya un buen tiempo y ahora con ‘People Watching’, el que será el tercer álbum de estudio del inglés, no será diferente. Sam Fender ya contó con un muy buen arranque con el primer adelanto de este álbum. Se trata de la canción ‘People Watching’, que le da nombre al disco y logró debutar en la posición N.4 de los listados británicos, algo que no logra un artista alternativo inglés desde hace muchos años. Este álbum cuenta con la producción de Adam Granduciel, líder y vocalista de The War on Drugs y su influencia se nota desde los primeros acordes de dicho sencillo.

My Morning Jacket – ‘IS’: 21 de Marzo

‘IS’ es el título del próximo disco de estudio de My Morning Jacket, producido por Brendan O´Brien (Pearl jam, Stone Temple Pilots, AC/DC) este será el décimo disco de la banda liderada por Jim James, que celebra más de 25 años de carrera. ‘Time waited’ es el primer adelanto del álbum y demuestra una vez más la identidad clara de ‘My Morning Jacket’, con su mezcla de indie, rock psicodélico y country.



Mumford and Sons – ‘Rushmere’: 28 de Marzo

‘Rushmere’ será el quinto álbum de estudio de los Mumford & Sons, y por lo que ha revelado el primer adelanto del álbum, será un regreso al sonido que los popularizó en sus dos primeros discos ‘Sight no more’, (2009) y ‘Babel’, (2012), este último con el que ganaron el Grammy a ‘Álbum del año’ en al ceremonia de los Grammy 2013.



Papa Roach: (nombre y fecha por confirmar)

Aunque esta banda debió cancelar su show acústico del Jingle Bell Rock de Radioacktiva (2024) debido a problemas personales, la banda ya confirmó que es posible que a finales del 2025 tengamos un nuevo álbum. “Probablemente no estará hasta fin de año, pero estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo”, dijo Jacoby Shaddix, vocalista de Papa Roack a Rock Antenne, una radio en Alemania donde se encuentran de gira actualmente con su ‘Rise of the Roach Tour’ con el que celebran 25 años de su álbum ‘Infest’ (2000). Por lo pronto ya tenemos el primer adelanto del disco, la canción ‘Even if it kills me’.





U2: (nombre y fecha por confirmar)

Tras el lanzamiento del ‘How to Re-Assamble An Atomic Bomb’ (2024), el álbum que incluyó material inédito de su disco ‘How to dismantle an atomic bomb (2004), el guitarrista del reconocido cuarteto irlandés declaró que la banda estaba de vuelta en el estudio con Larry Mullen jr, baterista de la banda, que ha enfrentado problemas de salud y con los demás integrantes, preparando un nuevo álbum de estudio. “La guitarra tendrá un gran papel en el próximo disco, pero no creo que vaya a ser un álbum de rock pesado”, dijo The Edge al respecto del próximo disco y sumaría que se encuentran en un gran periodo de experimentación. Aún no hay sencillo, les dejamos su más reciente lanzamiento de música que fue ‘Atomic City’ (2023), que no está nada mal.

Gojira: (nombre y fecha por confirmar)

Tras el éxito global obtenido con su álbum ‘Fortitude’ (2021) y la impactante presentación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Paris (2024), los franceses de Gojira son una de las agrupaciones que más expectativa generan sobre el que será su próximo álbum de estudio. “Estamos tratando de desarrollar algo significativo e impactante”, dijo Joe Duplantier en entrevista en el podcast Loudwire nights.

Igualmente, el guitarrista declaró a finales del año pasado que se encontraban en medio de la producción del disco y hasta que esté terminando es muy difícil decirle a la gente a que va a sonar. Estaremos atentos