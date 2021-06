St. Vincent, Jason Isbell y Sam Fender comparten su cover de ‘Sad But True’

St. Vincent, Jason Isbell y Sam Fender revelaron recientemente su versión de ‘Sad But True’ de Metallica, las cuales harán parte del disco ‘The Metallica Blacklist‘, que será lanzado el próximo 10 de septiembre para celebrar el aniversario número 30 de su legendario ‘The Black Album’.

Estos tres artistas se unen a los 53 que conformarán en esta nueva edición del reconocido álbum de la agrupación liderada por James Hetfield, que contará también con la participación de Juanes, J Balvin, Mon Laferte, Miley Cyrus, Elton John, Cage The Elephant, Mac de Marco, Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Weezer y muchos más.

Además de St. Vincent, Jason Isbell y Sam Fender, Royal Blood, White Reaper, Mexican Institute Of Sound y YB también han versionado ‘Sad But True’ con diferentes tonalidades y estilos diferentes a los que los fanáticos de la banda intérprete de ‘Enter Sandman’ están acostumbrados a escuchar.

Acá están los tres covers de ‘Sad But True’: