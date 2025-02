Glenn Hughes confirma gira por Sudamérica y Bogotá está incluida ¿cuándo y dónde?

En la agenda de conciertos para este 2025 en Colombia se suma una de las grandes leyendas del rock n’ roll. Se trata nada más y nada menos que Glenn Hughes, quien confirma gira por Sudamérica y Bogotá presenciará la gira de despedida de este importante artista.

Muchos hemos recordado la trayectoria del artista británico por su recorrido como bajista y vocalista de Deep Purple entre 1974 y 1976. También por lanzar impresionantes discos como ‘Burn’, ‘Stormbringer’ y ‘Come Taste The Band’. Como también colaboraciones musicales junto a Tommy Iommi en Black Sabbath y en proyectos como Finders Keepers, Trapeze, Black Country Comunion junto a Jason Bonham y hasta ser invitado en una la grabación del DVD de Rata Blanca en el teatro Gran Rex.

Ahora con su proyecto The Chosen Years, el artista quiere despedirse del público sudamericano para recordar estas grandes épocas en las que tuvo su mayor bagaje en la composición y participación.

Glenn Hughes ha desvelado en diferentes ocasiones la opaca relación que ha tenido con Deep Purple. Entre las declaraciones que más impacta fue la presentación para la inducción del rock & roll hall of fame en 2016, aseguró que fue bastante incomodo el espacio porque no hubo ambiente familiar ni relación de amigos, hasta tal punto de que Ian Guillan lo dejó con los brazos abiertos y lo hizo llorar, «No me enfadó. Realmente hirió mis sentimientos. ¿Por qué hizo eso? No lo sé».

¿Cuándo es el concierto?

El turno de Bogotá será cerrando la gira por este lado del mundo el 29 de noviembre en el Teatro C.E.G., seguramente tocará grandes éxitos de Deep Purple como ‘Smoke On The Water’, ‘Highwar Star’, ‘Sail Away’, ‘Stormbringer’ y más.

Así quedó la gira por Sudamérica

11 de noviembre – Porto Alegre, Brasil – Opiniao

13 de noviembre – Belo Horizonte, Brasil – Mister Rock

14 de noviembre – Rio de Janeiro, Brasil – Circo Voador

16 de noviembre – Sao Paulo, Brasil – Vip Station

18 de noviembre – Curitiba. Brasil – Tork n’ Roll

20 de noviembre – Mar del Plata, Argentina – Abbey Road

21 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Arena Sur

23 de noviembre – Cordoba, Argentina – Club Paraguay

25 de noviembre – Salta, Argentina – Teatro del Huerto

27 de noviembre – Santiago, Chile – Teatro Coliseo