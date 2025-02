Esta es la “peor” banda de rock en la historia para Noel Gallagher; es una de las más icónicas

Noel Gallagher es, sin duda, una de las figuras más influyentes del rock británico. Como guitarrista, compositor y fundador de Oasis, junto a su hemano Liam marcó una era con grandes himnos como ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back in Anger’ y ‘Champagne Supernova’. Su legado en la música es indiscutible, y su actitud desafiante ayudó a definir el espíritu del Britpop en los años 90.

Más allá de su trayectoria como músico, que continúo aún después de la separación de Oasis en 2009, Noel se ha caracterizado por ser uno de los artistas más criticos en la escena del rock. El músico ha lanzado diversas y duras declaraciones en contra de otras bandas como Blur y Coldplay.

La peor banda de rock, según Noel Gallagher

Con su característico sarcasmo, Noel Gallagher lanzó una de sus peores críticas contra System of a Down. El músico británico no solo expresó su desagrado por la banda, sino que la definió como la ‘peor’ del género.

«¿Alguna vez miras al cielo y piensas: ‘¡me alegro de estar vivo!’? Después de escuchar a System of a Down, pensé: ‘Estoy vivo para escuchar a la peor banda de todos los tiempos’. Lo cual es bastante cuando lo piensas. De todas las bandas que han existido antes y de todas las que existirán en el futuro; yo estaba presente cuando existía lo peor”, declaró el exintegrante de Oasis.

La afirmación de Gallagher no pasó desapercibida, considerando que System of a Down es una de las bandas más influyentes del Nu Metal. Formada en 1994, la agrupación liderada por Serj Tankian y Daron Malakian se destacó por su estilo agresivo, letras cargadas de crítica social y su fusión de géneros que los llevó a vender millones de discos en todo el mundo.

A pesar de sus diferencias estilísticas, ambas bandas surgieron en la misma época y lograron consolidarse como referentes en sus respectivos géneros. Oasis dominó la escena del Britpop con su actitud desenfadada y su sonido melódico, mientras que System of a Down se convirtió en un estandarte del metal alternativo con su energía caótica y mensaje contestatario.

Pese a la gran influencia e importancia de System of a Down en la escena del rock y del metal, para Noel Gallagher esta es la peor banda del género.