“Let it be” de The Beatles contará con una edición especial

Este otoño, los Beatles invitan a todo el mundo, en todas partes, a volver a experimentar el aclamado álbum de 1970 Let it be, gracias a una variedad de Ediciones Especiales hermosamente presentadas que serán lanzadas en todo el mundo el próximo 15 de octubre por Apple Corps Ltd. / Capitol / UMe. Tres pistas de estas ediciones remezcladas y expandidas harán sus debuts el día de hoy, con el lanzamiento de la preventa: Let it be (2021 Stereo Mix), Don’t let me down (la primera presentación en la azotea) y For you blue (Get back LP Mix).

El álbum Let it be ha sido mezclado de nuevo por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, 5.1 surround DTS, y Dolby Atmos. La asombrosa Edición Especial del disco sigue los pasos de la aclamada nueva mezcla y versión expandida de los álbumes Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018), y Abbey Road (2019). Todos los nuevos lanzamientos de Let it be traen una mezcla estéreo del álbum, como instruía la versión original de “reproducido para disco” de Phil Spector, y traída directamente de las cintas de la sesión original y de la presentación en la azotea. Las colecciones Super Deluxe, físicas y digitales, también traen 27 grabaciones de sesión inéditas, un EP de cuatro pistas de Let it be, y la nunca antes vista versión estéreo del LP de 14 pistas Get back, recopilado por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

El 2 de enero de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dieron inicio al año juntos en el escenario del Twickenham Film Studios, en Londres. Los Beatles empezaron ensayos para un proyecto que los imaginaba de vuelta en el lugar en el que empezaron: el escenario. Durante 21 días, cámaras y grabadores documentaron casi todos los momentos a su alrededor, primero en Twickenham y luego en el Apple Studio de los Beatles, donde Billy Preston se unió a ellos en el teclado. Juntos, ensayaron nuevas canciones originales e hicieron “jams” de antiguas canciones, todas capturadas en vivo y sin arreglos.

El 30 de enero, las cámaras y las grabadoras estaban grabando cuando los Beatles, junto a Preston, montaron el que sería su último concierto en la azotea de las oficinas Apple Corps en Savile Row, ante un pequeño grupo de familia y amigos, y otras personas que estaban al alcance de sus amplificadores. La presentación de mediodía trajo a un alto al West End de Londres, a medida que los cuellos se alzaban al cielo desde las calles y las ventanas de los edificios vecinos con tal de tener una buena vista. Varias quejas por el ruido trajeron a los oficiales de policía a la azotea, quienes cancelaron el concierto después de 42 minutos.

Let It Be Special Edition (Super Deluxe): 57 pistas

* 5CD + 1Blu-ray (nueva mezcla del álbum en estéreo en hi-res 96kHz/24-bit; nuevas mezclas 5.1 surround DTS y Dolby Atmos) con un libro de 105 páginas en una caja de 10 x 12 pulgadas

* Vinilos de 180 gramos masterizados de 4 LPs + Vinilo EP de 12 pulgadas, 45 rpm, con libro de 105 páginas en una caja de 12,5 x 12,5 pulgadas

*Edición digital (estéreo + nueva mezcla del álbum en estéreo en hi-res 96kHz/24-bit/Dolby Atmos)

● Let it be (nueva mezcla estéreo del álbum original): 12 pistas

● Tomas inéditas, jams en estudio y ensayos: 27 pistas

● Mezcla inédita y remasterizada de Get back, de 1969, de Glyn Johns: 14 pistas

● Let it be EP: 4 pistas

○ Mezclas de 1970 inéditas de Glyn Johns: Across the universe y I me mine

○ Nuevas mezclas estéreo de Giles Martin y Sam Okell: sencillos Don’t let me down y Let it be