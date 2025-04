Error fatal: Club de fútbol homenajeó a exdelantero tras creer que había fallecido

El club de fútbol búlgaro de Primera División Arda Kardzhali rindió homenaje este miércoles a su exdelantero Petko Ganchev, dos semanas después de haber guardado por error un minuto de silencio en su memoria al creer que había fallecido.

Ganchev, de 78 años y máximo goleador histórico del equipo, asistió al estadio invitado por el club para presenciar la victoria en casa por 4-0 contra el Cherno More Varna, y recibió una camiseta con su nombre y el número nueve, según informó la Radio Nacional de Bulgaria (BNR).

«¡Una vez más, le pedimos disculpas a Petko Ganchev por el error que cometimos hace dos semanas!», reiteró el club en su perfil de la red social Facebook.

Hace dos semanas, el estadio del Kardzhali guardó un minuto de silencio en memoria del exdelantero antes del partido contra el Levski por su presunto fallecimiento, pero poco después se descubrió que estaba vivo.

🇧🇬 Bulgarian first-division side Arda Kardzhali held a minute's silence for club legend Petko Ganchev, only for the 78-year-old to still be alive and well.



Ganchev reportedly found out whilst watching the game on TV, much to his surprise. 😳 pic.twitter.com/vzxqDHxcDp