¿De qué murió Julian McMahon, estrella de Los Cuatro Fantásticos y Nip/Tuck?

El mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse la muerte del actor australiano Julian McMahon a los 56 años. Reconocido por sus papeles en exitosas series como FBI: Most Wanted, Charmed y Nip/Tuck, así como en las películas de Los Cuatro Fantásticos, el actor perdió la vida tras una batalla privada contra el cáncer, una enfermedad que mantuvo en estricta reserva.

La noticia fue difundida a través de la página oficial de Nip/Tuck en Facebook. El comunicado, firmado por Warner Bros. Television, expresa: “Warner Bros. Television lamenta la pérdida de nuestro amigo Julian McMahon. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fans”.

Le puede interesar: Le presentamos el primer tráiler de la nueva película de ‘Los Cuatro Fantásticos’ (video)

Julian McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Era hijo de Billy McMahon, quien fue primer ministro del país oceánico entre 1971 y 1972. Desde joven mostró interés por el arte, aunque su incursión inicial fue en el modelaje antes de dar el salto a la actuación.

Uno de los personajes más emblemáticos de su carrera fue el Dr. Christian Troy en la aclamada serie de Ryan Murphy, Nip/Tuck. El personaje, un cirujano plástico mujeriego y cínico, se convirtió en un fenómeno de la televisión de los 2000 y le valió una nominación al Globo de Oro en 2005. Su química con Dylan Walsh (Dr. Sean McNamara) fue una de las claves del éxito de la serie durante sus seis temporadas.

Necesita saber: ‘Superman’, ‘Avatar’y más: las películas más esperadas del 2025

En el cine, McMahon dejó su huella interpretando al icónico villano Doctor Doom en las películas Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), ambas dirigidas por Tim Story. También participó en filmes como Red, Paranoia, Faces in the Crowd, Monster Party, Swinging Safari, The Surfer y The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat. Su rol en The Surfer (2024), junto a Nicolas Cage, fue uno de sus últimos trabajos en la pantalla grande.

En 2020, regresó a la televisión como protagonista de FBI: Most Wanted, donde interpretó al agente Jesse LaCroix, un líder respetado dentro del equipo del FBI. Su participación se extendió a lo largo de 43 episodios, hasta su salida en 2022. La serie, parte del universo televisivo de Dick Wolf, consolidó aún más su estatus como figura destacada en dramas criminales.

Ver también: Significado de la escena postcréditos de ’Thunderbolts’ y más sobre los nuevos vengadores

¿De qué murió Julian McMahon?

Tras conocerse su fallecimiento, Dick Wolf expresó su pesar a través de Variety: “Qué noticia tan impactante. Todos en Wolf Entertainment lamentamos profundamente el fallecimiento de Julian y enviamos nuestras condolencias a toda su familia”.

Kelly McMahon, su esposa, reveló que el actor enfrentó el cáncer de manera privada, lejos de los reflectores. “Vivió todo el proceso de forma privada”, afirmó.

La industria pierde a un actor que, más allá de su talento, fue admirado por su elegancia, su discreción y su capacidad de reinventarse. Julian McMahon deja un legado que abarca décadas de televisión y cine, y una huella indeleble en el corazón de sus seguidores.